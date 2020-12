Okrasitev kot hvalnica življenju in novim začetkom

Venček s kančkom rdeče

Okraski iz garderobne omare

Božanski spoj vode in ognja

Naravni cimetovi svečniki

Čipkaste zvezdice in srčki

Vesele smrečice iz filca

​Bela kot sneg, rdeča kot kri. Takšen je bil opis Sneguljčice v istoimenski pravljici bratov Grimm. Prav ti dve barvi sta poleg zelene nepogrešljivi v decembrski okrasitvi doma v dneh okoli božiča oziroma zimskega solsticija ter zmagoslavja svetlobe nad temo. Z 21. decembrom se je začel dan v resnici spet daljšati.Potrudimo se, da v svoje življenje tudi simbolično prinesemo novo svetlobo in pozitivno energijo. Naj nas navdihnejo naslednji predlogi za okrasitev doma, ki so zvesti prav tradicionalni barvni kombinaciji.Iz svežih ali umetnih zimzelenih vejic spletimo tradicionalni venček, ki v dom simbolično prinaša harmonijo in še bolj pristno, ljubečo povezanost med družinskimi člani. Okoli kovinskega ali lesenega obroča zavijemo posamezno vejo ter jo sproti privezujemo s trakom.Zelenje bo še bolj zažarelo, ko ga bomo nadgradili z živo rdečimi plodovi, bodisi z jagodičevjem bodisi z umetnimi nadomestki. Rdeča barva simbolizira kri kot življenje in nov, svež začetek. Po želji dodamo še storže in okrasne kroglice v bisernem sijaju. Venček obesimo na vrata, steno ali položimo na mizo.Preprosti beli krožniki, prtički in čajne svečke bodo v družbi živo rdečih dodatkov na veliki rustikalni leseni mizi pričarali živahne in očarljive pogrinjke. Pobrskajmo po omari, ali imamo kakšne lepe zimske modne dodatke v rdeče-belih odtenkih od šalov in kap do rokavic in kar te uporabimo za dekoracijo mize.No, nogavice morda le pustimo kar v predalu, če jih ne bomo uporabili za Božičkova darila ob smrečici. Po občutku dodajmo še okraske v beli in zeleni barvi. Sveže zelene vejice izjemno lepo dišijo in popestrijo ne le pogrinjke, temveč tudi pakete z darili. Ko jih nabiramo, pazimo, da drevesa preveč ne oskubimo.Pogled na vodo in ogenj hkrati sproža prijetne občutke. Bliskovito hitro lahko ustvarimo okras v tem stilu. V zaobljeno prosojno stekleno posodo poljubne velikosti nalijemo vodo in vanjo potopimo sveže vejice zimzelenega rastja in rdečih plodov, steklenih kroglic ali kamenčkov.Na vodno površino previdno položimo čajne ali plavajoče svečke. Plameni na vodi budijo spomin na starodavne veličastne pokope spoštovanih borcev, ki so jih v zlato domovanje bogov poslali na ladji; to so, medtem ko je lebdela na gladini, lokostrelci zadeli z ognjenimi puščicami, da je zagorela.S pištolo za vroče lepljenje poljubno sestavimo cimetove palčke. Tako lahko nastanejo dišeči svečniki za večje sveče. Palčke denimo sestavimo v zaokroženi obliki ali jih polagamo eno na drugo, da dobimo nekakšno ogrado. Morda poskusimo narediti še trikotno obliko?Po svojem okusu nastalo ogrodje dodatno polepšajmo z mahom, satenastimi ali bombažnimi trakovi, zvezdastim janežem, majhnimi storži, želodi in podobnimi gozdnimi plodovi. Takšni svečniki ne bodo le nekaj posebnega na pogled, temveč bodo tudi oddajali prijetne vonjave.Skoraj v vsaki povprečno založeni prodajalni z živili najdemo tudi belo glino za oblikovanje. Iz te zvaljamo približno centimeter debelo podlago. Nanjo položimo čipkasti prtiček. Z valjarjem ga enakomerno vtisnemo vanjo, tako da se vzorec izoblikuje v glini. S pomočjo modelčkov za piškote v obliki zvezdic in srčkov izrežemo oblike.2Te nam, ko se posušijo, lahko služijo kot okraski za darila, dekoracijo stanovanja ali za božično-novoletno jelko. Seveda moramo v tem primeru, preden se posušijo, skozi njih s pomočjo debelejše igle ali zobotrebca narediti luknjice.Zakaj ne bi doma krasile tudi mini jelke? Iz zelenega filca jih v parnem številu izrežemo s pomočjo modelčka za piškote, ki ga preprosto obrišemo na blagu. Natančno izrežemo in vse po eni strani pošijemo z barvitimi gumbki ali koraldami. Nato po dve smrečici sešijemo skupaj z okrasnimi šivi v svetlejšem ali temnejšem odtenku zelene barve.Tik preden ju popolnoma zašijemo, mednju natlačimo polnilo iz blazin ali vato ter šele nato zaključimo s šivanjem. Seveda dodajmo še vrvico, s katero bomo okrasek lahko obesili. Morda pa si bo kakšna ljubiteljica drznih uhanov naredila en par kar iz teh smrečic?