Opazujemo najboljše, a jih še zdaleč ne kopiramo

Ko je Janez Vodičar pred časom praznoval sedemdeset let, so mu sodelavci na Inštitutu za šport pripravili več domiselnih presenečenj. Med drugim so ga počastili z verzom red in disciplina/naša je vrlina, ki bi težko bolje povzel njegovo osebno filozofijo in ki zdaj kraljuje v sejni sobi Inštituta.

Kaj drugega kot red in disciplino bi od Vodičarja težko pričakovali. V osemdesetih je na noge postavil slovenski biatlon in nato bil dolgoletni funkcionar Mednarodne biatlonske zveze. S tem športom je tesno povezan še danes, hkrati pa je predstojnik Inštituta, ki domuje na ljubljanski fakulteti za šport.

Brez reda in discipline ne bi bilo natančnosti in zanesljivosti podatkov, ki jih na podlagi meritev pridobijo v laboratorijih Inštituta. Ti podatki so za številne športnike pogosto smerokaz in postanejo osnova njihovih treningov.