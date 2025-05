V nadaljevanju preberite:

Predvčerajšnjim je minilo natanko osemdeset let od konca bitke za Berlin, ko je Rdeča armada porazila nacistično Nemčijo. Devetega maja bo minilo osemdeset let od konca druge svetovne vojne v Sloveniji, dobre tri mesece zatem pa še od predaje Japonske, s katero se je končal največji vojaški spopad v zgodovini. Ob okrogli obletnici so številni slovenski muzeji pripravili zanimiv program, ki si ga velja ogledati.