Ožbe Šteblaj: Divjina me vedno znova privlači

Dvaintridesetletni ustanovitelj in vodja Inkluzivnega parka 1890 na Vrhniki Ožbe Šteblaj se je pred kratkim kot prostovoljec vrnil iz rezervatov Južne Afrike, z nami pa je delil tudi izkušnjo iz Amerike, kjer so pred leti s kolegi naganjali govedo z motorji za kros in s tem prispevali h kar najboljšemu ravnovesju med divjino in živinorejo. Trdi, da zmerno kmetijstvo ne ogroža ne živali ne nas ter verjame v obstoj živinoreje.