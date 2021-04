Pandemija kot sodobni križ

V prispevku preberite:

Od ponedeljka so v glavnem mestu Manila in bližnjih po­krajinah Bulacan, Cavite, Laguna in Rizal uvedli stroge ukrepe omejitve gibanja in zbiranja, da bi končno ustavili koronavirus, ki znova pustoši po državi. Ker so prav ob tem prazniku zaznamovali tudi 500. oblet­nico krščanstva na Filipinih, je takšno omejeno proslavljanje velike noči mnogim ponudilo priložnost, da v tišini razmišljajo, kaj je tej deželi prinesla Katoliška cerkev.