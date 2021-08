Nič več le temni in globoki rovi, zdaj z lepoto mami tudi podeželje

V članku preberite:

Ob omembi Idrijsko-Cerkljanskega človek hitro pomisli na rudnik živega srebra in čipko, nekje v spominu gotovo poblis­neta tudi Partizanska bolnica Franja in grad Gewerkenegg. A ta del Severne Primorske ponuja še precej več kot zgodovinske znamenitosti, čeprav so te vsekakor vredne ogleda. V zadnjih letih namreč obiskovalce privabljajo tudi urejene pohodniško-kolesarske poti, primerne tako za zahtevnejše športnike kot družine, ki si želijo prosti čas preživeti aktivno in v naravi.