Po poteh kril Edvarda Rusjana – iz Gorice v Beograd

Po nekaj minutah v zraku se počutimo kraljevsko. Majhne oblake, kumuluse, pa reke in jezera, hribe in doline gledamo od zgoraj navzdol, med večjimi kongestusi na poti čez Hrvaško in Srbijo umetelno vijugamo kot baletniki na odru. Naš oder je odprto in široko nebo, meja ni videti nikjer. To je prvi organizirani aeroreli slovenskih pilotov in njihovih sopotnikov po osamosvojitvi iz Slovenije v Srbijo. Aeroreli posvečamo v spomin dveh velikih obletnic svetovnega letalskega pionirja Edvarda Rusjana. Kaj smo doživeli na poti?