Pod eno streho

Pred 28 leti, natanko 20. februarja 1992, so v Angliji najmočnejše klubsko nogometno tekmovanje preoblikovali v premier league. To se je zgodilo na zahtevo klubov prve lige, ki so se iztrgali izpod okrilja krovne organizacije, ker so imeli v rokah pogodbo o televizijskih pravicah, s čimer bi si sami odrejali, kolikšen kos finančne pogače si bodo odrezali.Kakorkoli že, prva pogodba, sklenjena za pet let, je bila vred­na 304 milijone funtov oziroma 334 milijonov evrov po zdajšnjem tečaju. V skoraj treh desetletjih je premier league postala najbolj gledana športna liga na svetu, ki je prodrla v 643 milijonov domov s potencialnih 4,7 milijarde televizijskih gledalcev. Po prihodkih je sicer šele četrta za ameriškimi simboli, ameriškim nogometom (NFL), bejzbolom (MLB) in košarko (NBA). Prevedeno v denar: premier league je s prodajo televizijskih pravic za triletno obdobje samo za britanski trg (sezone 2019/20, 20/21, 21/22) iztržila 5,1 milijarde evrov.Večji delež pogače razdelijo med klube iz sicer različnih naslovov, od domačih televizijskih pravic, tujih, uspešnosti, številu tekem ... Na primer: Liverpool je za sezono 2018/19 iztržil rekordnih 192 milijonov evrov.Zdaj pa v slovensko resničnost. Pred dobrim tednom je krovna organizacija, ki je po stečaju združenja klubov 1. SNL prevzela vajeti prve lige in njeno trženje, seznanila javnost, da bo od prihodnje sezone televizijske pravice za 1. SNL, ženski nogomet, 2. SNL in pokalno tekmovanje štiri leta imel Sportclub. Zadnja leta sta jih imela skupaj Televizija Slovenija in Planet TV, ko je bil še del skupine Telekom Slovenija. Od tod tudi uradni naziv tekmovanja PrvaLiga Telekom Slovenija. Neuradno so si klubi 1. SNL na leto razdelili 1,5 milijona evrov.»Prestop leta« ima, žal, že na začetku najslabšo mogočo popotnico. Prodajalci ali kupci so zamolčali vrednost pogodbe, kar me samo še bolj prepričuje, da gre še za eno nepregledno finančno in organizacijsko poglavje, v katerem se je po domače »mutilo«. Če se ni, naj razkrijejo številke in ljudi, ki so sodelovali pri tem prestopu! Dvomim, da si upajo, ker je v tem poslu povezanih preveč odvisnih deležnikov in bi razkritje lahko sprožilo verižno reakcijo. Podhranjeni klubi bi v trenut­nih okoliščinah sprejeli tudi »umazani denar« in po načelu bolje vsaj nekaj kot nič.Celoten slovenski nogomet je šel pod okrilje ene televizijske hiše, ki je dokončno povezala medijsko sprego (tisk, radio, televizija) s krovno organizacijo. Ta bo izločevala neposlušne ali pa nagrajevala. Ob asistenci vplivnih menedžerjev (agentov) in botrov iz vplivnejših krogov. Ali jih pustila pri miru, dokler bodo plesali, kot bodo oni hoteli.Pozoren poslušalec, gledalec in bralec reprezentančnega dogajanja je že lahko zaznal, kako bo šlo: za nenaše najprej degradacija, nato diskvalifikacija, za naše pa sladkosti v neizmernih količinah in v vseh agregatnih stanjih.Klubi, predsedniki, direktorji, trenerji, igralci, pripravite se na novo realnost.Ni le denar tisti, ki vodi k popolnemu nadzoru, še bolj želja po vplivanju. Aja, 10 milijonov evrov naj bi navrgla štiriletna pogodba.