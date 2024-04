Podoba gozda se spreminja pred našimi očmi

V članku preberite:

»Niti slučajno si ne domišljam, da vem vse o gozdu. Ključno pa je, da ga spoštujem. To je poseben prostor, kjer nismo več doma, kot smo bili pred milijoni let, ampak vanj prihajamo kot obiskovalci.« Ko takšno misel izreče človek, ki je z gozdom povezan vsak dan, nas opomni, da v mnoge skrivnosti še nismo prodrli in morda nikoli ne bomo. Kranjčan Boštjan Škrlep je gozdar že več kot 30 let, poleg krepkega stiska roke pa premore tudi poetično srce. Že dvajset let enkrat letno organizira skupinsko branje v gozdu, ob kresu pod milim nebom. »To me napolni,« pravi. Magičnost druženja v naravi bodo letos lahko izkusili vsi, ki se bodo septembra udeležili prve vseslovenske akcije Beremo v gozdu.