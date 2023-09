V nadaljevanju preberite:

Indijski politični sistem je zapleten in neskončno razdrobljen, tako kot je pisana država, ki ima s skoraj 1,5 milijarde ljudi po novem največ prebivalcev med vsemi. Politik, ki želi vladati temu nestabilnemu mozaiku, mora biti izjemno sposoben in spreten, pa tudi osredotočen, delaven in brezobziren. Vse te lastnosti ima indijski premier Narendra Modi. Možu iz kot Koper velikega mesta Vadnagar na zahodu države, ki je po indijskih merilih vas, ni uspelo samo to, da vodi vlado. Vodi jo že dobrih devet let. Čeprav je star 70 let, je tipičen politik novega kova, brezskrupulozen populist z jasnimi težnjami po avtoritarnosti.

Kakšni so cilji indijskega premiera?