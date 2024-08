Pomanjkanje igre vodi v psihosomatske težave

V nadaljevanju preberite:

O krepitvi motivacije in vzgojnoizobraževalnem sistemu, ki še vedno nagrajuje v prvi vrsti pridnost, o nujnem počitku in prostem času, žgoči problematiki medvrstniškega nasilja, plusih in minusih šolanja na domu, spodbujanju pravih človeških vrednot in tem, kako bi bilo mogoče silno odgovornemu poklicu učitelja povrniti nekdanji ugled, smo se pogovarjali s psihologinjama prof. dr. Zdenko Zalokar Divjak in dr. Matejo Hudoklin, tudi direktorico Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Odrasli se morajo med drugim zavedati, da kadar nekaj naredijo namesto otroka, mu sporočajo, da ne zmore. Pogosto se prav zato tudi ne trudi več.