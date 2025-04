Pomembno je, da ženske premagujemo ovire in najdemo svojo pot

V nadaljevanju preberite:

Prejšnjo nedeljo se je uradno odprla svetovna razstava Expo na umetnem otoku Jumešima v Osaki. Trajala bo do 13. oktobra in bo gostila več kot 160 držav in mednarodnih organizacij. Japonska, gostiteljica tega pomembnega dogodka, je izjemen zgled: država, ki spoštuje tradicijo in hkrati pogumno zre v prihodnost. Enako ravnovesje izraža veleposlanica Japonske v Sloveniji Akiko Yoshida, ki smo jo srečali na konferenci Women in business v Portorožu.

Slovenija se na Expu predstavlja z nacionalnim paviljonom z naslovom Od srca do srca, ki izpostavlja njene inovacije, trajnostne rešitve, kulturno dediščino in gospodarski potencial, predvsem pa njeno odprtost do sveta.

Poudarek ni zgolj na tehnologiji ali gospodarski rasti, temveč predvsem na vrednotah. Expo 2025 opozarja na pomen človeških povezav, medsebojnega razumevanja in sveta, v katerem prihodnosti ne oblikujejo le stroji, temveč ljudje – raznoliki, ustvarjalni in povezani.