Povprečen človek danes živi bolje kot vladar nekoč

V nadaljevanju preberite:

Podjetnik, investitor in ustanovitelj združenja Yes Jan Pinterič je spregovoril o tem, kako to združenje že več kot 20 let oblikuje skupnost naprednih podjetnikov, kako razviti podjetniško miselnost za prihodnost, o prihodnosti nepremičninskega trga in vlogi bitcoina v današnjem poslovanju.

Kompleksni časi prinašajo številne priložnosti, po drugi strani pa tudi zavore in strah, da v poplavi vsega sploh ni več prostora za nas. Kako razmišljate o času, v katerem živimo?

Skoraj zagotovo živimo v najboljšem obdobju v naši zgodovini. Povprečen človek danes živi bolje, kot je živel v preteklosti vladar, pa čeprav je že od stare Grčije ali še prej razširjeno mišljenje vsake generacije, da je svet prav zdaj na pragu propada in da iz mlajših generacij ni nič.

Glede na svojo bogato poklicno pot gotovo vidite poslovne priložnosti na vsakem koraku. Kako ste razvili tak način razmišljanja?

Verjetno je bila kombinacija treh stvari: eksistenčnega strahu, želje po ustvarjanju premoženja ter sanj o neodvisnosti od izpolnjevanja nalog drugih. Nikoli se nisem mogel zadovoljiti z mislijo, da bo plača edini rezultat mojega dela, čeprav nam prav nekateri taki zaposleni omogočajo, da živimo v svetu odličnih tehnoloških rešitev, udobnega življenja, vrhunske zdravstvene oskrbe in socialnih pravic, kar zelo cenim. Jaz sem imel drugačne želje.