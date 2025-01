Pozabili so na okroglo obletnico

V nadaljevanju preberite

Ime Iztoka Kovača je v našem prostoru neločljivo povezano s sodobnim plesom. Koreograf, umetniški vodja, plesalec in še marsikaj je s skupino En-Knap Group doma in v tujini odpiral pot novim plesnim izrazom in bil prvi, ki je za to področje prejel nagrado Prešernovega sklada (1994). Je tudi ustanovitelj Zavoda En-Knap in dolgoletni umetniški vodja Centra kulture Španski borci, ki mu mednarodne izkušnje na tem mestu pridejo še kako prav.