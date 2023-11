Poznal ga je ves svet, le njegova mati ne

V nadaljevanju preberite:

»Najbolj seksi je v prizorih, v katerih je ženska agresor in je vsa erotična energija filma osredotočena nanj,« je o Caryju Grantu v New York Timesu zapisala legendarna filmska kritičarka Pauline Kael. Konec tega meseca bo minilo sedemintrideset let od smrti največjega zapeljivca in najbolj zapeljevanega igralca, kar jih pomni Hollywood, v Veliki Britaniji, kjer se je rodil, pa bodo pravkar pričeli predvajati miniserijo o njegovem razburljivem in na trenutke zelo tragičnem življenju.