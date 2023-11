Sodobna slovenska družina brez avtomobila težko preživi. Ni jih malo, ki imajo na domačem dvorišču še drugi, družine s polnoletnimi otroki pa celo tretji avtomobil. Ker je jekleni konjiček velik strošek za družinski proračun, ki v zadnjem času prej kopni kot raste, smo preverili, kateri tip avtomobila bi bil prava izbira za družinski avto.

V ne tako oddaljeni preteklosti so po naših cestah ropotali fički, stoenke, katrce, hrošči in diane, ki so zgledno zadovoljevali potrebe štiričlanske družine. Z njimi smo potovali na morje in upali, da jekleni konjič ne bo zakuhal na črnokalskem klancu. Kljub za današnje razmere sila skromnemu prtljažnemu prostoru, ki je bil pri fičku spredaj, smo vanj naložili vse potrebno za poletni dopust. Odtlej je družinski avtomobil precej zrasel in danes si ob količini prtljage, ki jo s seboj vzame povprečna družina, potovanja z mini avtomobilom skorajda ne moremo predstavljati. Še pred nekaj leti so družine najraje izbrale enoprostorce, a ti so s prihodom športnih terencev in raznih križancev postali zelo redki. To velja predvsem za evropski trg, saj so na drugi strani Atlantika takšna enoprostorna vozila še vedno del ponudbe.

Zakaj enoprostorci in karavani kot družinam prijazna vozila počasi izginjajo z evropskega trga, je svojevrsten fenomen. Ne nazadnje so priljubljeni športni terenci manj gospodarni pri porabi goriva, mnogi med njimi pa tudi manj stabilni kot karavani in enoprostorci. Uspeh športnih terencev je gotovo v tem, da ljudem izpolnjujejo željo po nepremagljivosti in mogočnosti – tako se verjetno večina počuti za volanom terenskega vozila.

Tradicija in eleganca

Zgodovinsko gledano so karavani v primerjavi z enoprostorci dlje časa na svetu, a tradicija še ne zagotavlja uspeha. Karavane so sprva videli predvsem kot vozila za različne obrtnike, ki so jim kombiji preveliki. Sicer pa sta obe različici karoserije – karavan in enoprostorec – za potrebe družine primernejši kot klasična štirivratna limuzina. Glavni adut karavana je večji prtljažni prostor, kot ga imajo limuzine. Običajno nastanejo na osnovi limuzin, v zadnjem času tudi petvratnih kombilimuzin. Po navadi tovarna v prvi fazi predstavi limuzino oziroma kombilimuzino in ji kasneje doda še druge karoserijske različice – nekatere dodajo le karavansko, spet druge kupe, kabriolet in še kaj.

Obe različici karoserije – karavan in enoprostorec – sta za potrebe družine primernejši kot klasična štirivratna limuzina.

Karavanski prtljažnik poleg prostornine odlikuje še (bolj ali manj) ravno dno ob zlaganju zadnjih sedežev, ponekod tudi 12- ali celo 220-voltna vtičnica ter prtljažni rolo, iz katerega se pri nekaterih avtomobilih »dvigne« še pregradna mreža, ki je uporabna, tudi ko zložimo zadnje sedeže. Tako lahko varno naložimo prtljago tako rekoč do stropa. Nakladanje v prtljažnik olajša nizek rob, ki je običajno poravnan z zadnjim odbijačem. Kot dodatno opremo mnoge znamke nudijo bolj ali manj inovativne pregrade v prtljažniku. Res pa je, da so postali karavani v zadnjih letih bolj elegantni in manj škatlasti, zato je lahko nalaganje pralnega stroja ali druge velike škatlaste prtljage v marsikateri karavan novejšega letnika precejšen izziv.

Stava na prilagodljivost

Enoprostorci so vsekakor svoj razred, njihovo osvajanje evropskega trga pa se je začelo z Renaultovim espaceom leta 1984, čeprav evropska avtomobilska zgodovina že od prej pozna tovrstne avtomobile, a se niso tako dobro »prijeli«. Smernice kažejo, da se bodo morda kmalu poslovili. Ne nazadnje je celo oče razreda, Renaultov espace, v zadnjih dveh generacijah postal nekakšen križanec med športnim terencem in samim sabo. Tako v večje enoprostorce kot križance lahko posedemo tudi sedem oseb, seveda pa se zato zmanjša prtljažni prostor. Njihova notranjost je praviloma zelo prilagodljiva, čeprav v zadnjih letih vse manj – sedeže lahko pri nekaterih premikamo vzdolžno in nastavljamo naklon naslona tudi v zadnji vrsti. Lahko jih tudi odstranimo iz avtomobila oziroma jih pospravimo v dno vozila, da dobimo ogromen prtljažni prostor. Poleg tega so sedeži enoprostorcev postavljeni višje, kar pomeni preprostejše vstopanje za starejše ljudi in boljši pregled nad dogajanjem na cesti.

Glede na trenutne smernice v avtomobilizmu se zdi, da bodo vlogo enoprostorcev prevzeli kar večji potniški kombiji, kot so Fordov tourneo custom, Mercedes-Benzov razred V ali Volkswagnov multivan, če omenimo le nekatere. Druga alternativa so t. i. velikoprostorci, kot so Citroënov berlingo, Fordov tourneo connect, Mercedes-Benzov razred T, Renaultov kangoo in Volkswagnov caddy. Obe karoserijski različici nudita veliko prostora tako za potnike kot prtljago, a sta v primerjavi s karavani in enoprostorci lahko manj gospodarni, ko govorimo o porabi goriva. To še posebej velja za kombije.