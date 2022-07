Prave zavohaš šele, ko jih dobiš na mizo

V nadaljevanju preberite:

V dneh, ko tudi pri nas odmeva članek hrvaškega portala Index.hr o eni najbolj znanih in prestižnih delikates v Istri in o tem, da v večini istrskih restavracij namesto s pravimi tartufi postrežejo zgolj z njihovo močno aromo, smo se z Valdijem in njegovo psičko Bistro odpravili v vasico Truške na pravo stvar.