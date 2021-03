Pravljice z nesrečnim koncem

Dan po intervjuju z Oprah so podobe Harryja in Meghan prekrile naslovnice britanskega in svetovnega tiska. Foto Reuters

Trk dveh disfunkcionalnih družin

Kraljica, princ Philip, Harry, Meghan in njena mati, Doria Ragland, občudujejo malega Archieja. Ta bo kmalu dobil sestrico, očitno pa se bo nekdo v kraljevi družini spet spraševal, kako »temna« bo deklica. Foto Chris Allerton/Reuters

Meghan Markle se je v intervjuju z ameriško televizijsko zvezdo Oprah Winfrey poistovetila z Disneyjevo malo morsko deklico. Obe sta se zaljubili v princa in zato izgubili glas, kot se je pritoževala že med svojim umikanjem iz londonskih palač v domači Los Angeles, in obe sta ga na koncu dobili nazaj.A če je bil glas junakinje otroškega filma posvečen prepevanju, jez njim udarila družino svojega izbranca tam, kjer danes najbolj boli: pri rasizmu. Ameriška rasna obračunavanja se kot cunami selijo na drugo stran Atlantskega oceana in Veliko Britanijo, ponosno na svoj Commonwealth držav najrazličnejših narodov in ras, je še posebno zadelo. Namig, da je v vrhovih monarhije rasist, je uničevalenIntervjuje bil objavljen le dan pred začetkom izbiranja porote v procesu proti nekdanjemu policistu. Pod njegovim kolenom se je izteklo življenje temnopoltega. Tragični dogodek v Minneapolisu lanskega 25. maja je na ceste spravil milijone Američanov vseh barv kože in spremenil Ameriko. Zaradi solidarnosti vseh s temnopolto manjšino je videti, da se vse presoja skozi očala barve kože. Črne. Bele. Rumene. Kakršne koli, samo ne več barvno slepe.V Ameriki padajo tudi drugi tabuji. Na šoli v New Yorku s šolnino 57 tisoč dolarjev na leto učence prosijo, naj staršev ne kličejo več mama ali oče. Tradicionalni nazivi naj bi namreč izključevali, zato naj bi bila boljša uporaba besed kot odrasli, ljudje, družina ali skrbnik. V Grace Church School v NoHo, predelu Manhattna, učencem tudi odsvetujejo spraševanje, kako je bilo na počitnicah, in kljub temu da gre za šolo, povezano z episkopalno cerkvijo, omenjanje božičnih praznikov. Tudi to izključuje, pravijo. Zato pa kar sami razkazujejo fotografije požganih policijskih avtomobilov, da bi tako ponazorili napad na kolonialne strukture in ideje.Pravijo, da priznavajo dostojanstvo in vrednote, ki so skupne vsemu človeštvu. Z novim besednjakom naj bi se izognili predpostavk drugih, učenci razvijajo čustveno inteligenco v razpravah o spolu in o tem, kako biti avtentičen. Bo lahko nova prebujenost (woke) pomagala premagati razdaljo med ljudmi, ki je vedno povzročala nerazumevanja in razkole? Kolikokrat vidimo samo barvo kože in pozabimo poiskati človeka za njo, ne da bi se prav zavedali, kako takšna zavračanja bolijo. Bo nova občutljivost dovolj za celjenje ran, ki so sokrive za težave nekaterih manjšin?Včasih besede niso dovolj, včasih ni dovolj niti denar, saj so ZDA v minuli polovici stoletja za socialo namenile gigantske vsote. Kaj naj reče temnopolti mladenič, ki bolj kot karkoli drugega pogreša očeta? Skoraj sedemdeset odstotkov mladih temnopoltih Američanov odrašča z le enim staršem, kar v velikanski večini pomeni z mamo, pa naj še tako odsvetujejo uporabo te besede. Z delom neznanskih sredstev, ki jih dobijo s šolnino, bi elitne šole morda lahko poskrbele za malčke iz razbitih temnopoltih družin, ki do vstopa v osnovno šolo menda slišijo trideset milijonov manj besed kot njihovi vrstniki. Pravočasna spodbuda razvoju otrok, reforme kazenske zakonodaje in podobni koraki obljubljajo boljše rezultate od pokroviteljskega odnosa, pa naj je ta videti še tako pravičniški.S tem pa smo tudi pri resnici Meghan Markle in princa Harryja. Vprašanje o barvi kože njunega otroka, če ga je res izrekel ta zdaj še neimenovani visoki član kraljeve družine, je poniževalno in nesprejemljivo, najbrž pa ni vsa resnica o najbolj znani propadli pravljici našega časa. Kot smo lahko slišali v intervjuju, sta vročo kri povzročila tudi prepirček s svakinjo – kako običajno! – in nezadovoljstvo z delovnimi obveznost­mi, zdi pa se, da sta s kral­jevsko poroko predvsem trčili dve globoko disfunkcionalni družini. Meghan se je še pred njo odrekla očetu, polses­tri, polbratu in seveda prvemu možu, Harry pa se je po njej še bolj potapljal v temna čustva zaradi izgube matere. V ozadju je bila vsemu svetu znana tragedija princesein, Harryjevega očeta, ki je ni ljubil. Pravljice imajo včasih nesrečen konec, tako tiste iz podvodnega kraljestva kot iz zemeljskega.