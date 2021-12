Prazniki sredi pandemije po ameriško

V nadaljevanju preberite:

Tudi na drugi strani Atlantskega oceana si nihče ne upa napovedati, ali je hitro prodiranje omikrona dobro ali slabo. Po nekaj tednih novega seva so obolenja videti blažja, a zdaj že predobro poznamo temne plati virusa, ki je pred dobrima dvema letoma pobegnil v svet iz kitajskega Wuhana, da bi si drznili upati. Človeški duh pa vendarle ne odneha, še zlasti ne med prazniki, ki simbolizirajo upanje.

Ameriške zdravstvene oblasti stavijo na precepljenost, množična testiranja in previdno obnašanje z nošnjo mask, varnostno razdaljo in razkuževanjem. Vse pa ni jasno niti o omikronu in deli ponosno federalnih ZDA se še naprej prepirajo, do kolikšne mere naj bodo omenjeni ukrepi obvezni.

Znanost je videti jasna, precepljeni v veliki večini obolevajo manj resno od necepljenih, od virusa neodvisnega letnega časa, kar bi po obljubah demokratskega predsed­nika Joeja Bidna moralo biti že poletje, pa še zdaj ni. Ne pomaga niti, da se je sedanji val najprej začel širiti v zveznih državah, ki mnogim ukazujejo cepljenje.