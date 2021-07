Prenašanje negotovosti

Ena od značilnosti, po katerih se ljudje razlikujemo od živali, je, da si lahko predstavljamo prihodnost. Nekatere živali lahko predvidijo, kaj se bo zgodilo v okoliščinah, ki jih zaznavajo, vendar nimajo zmožnosti, da bi si pred­stavljale nekaj zunaj te situacije. Videti je, da so samo človeški možgani razviti tako, da lahko poleg tega, da si lahko zamislimo prihodnje situacije, razumemo tudi abstraktni pojem prihodnosti.Takšen razvoj človeških možganov je ljudem omogočil, da imajo občutke, ki so posledica zmožnosti, da si predstavljajo prihodnost. Nastanek takšnih občutkov je razvojna prednost človeške vrste, včasih pa postane izvor težav. Tipično za ljudi je, da se izogibajo tistemu, kar jih lahko ogroža, da iščejo varnost, ki je osnova udobja, ko se soočijo s prihod­nostjo, pa so v resnici soočeni z negotovostjo.Dobro je znano, da je ena od človekovih potreb potreba po varnosti. To še zlasti velja za otroke, saj je ravno doživljanje varnosti tisto, kar potrebujejo za pravilen razvoj. Starši se zato trudijo, da bi jim omogočili občutek varnosti, in jih ščitijo pred spoznavanjem raznih negativnih dogodkov in tveganji, ki obstajajo v svetu odraslih. Vendar ko posameznik odraste, ko postane samostojen in odgovoren zase, se mora soočiti z dejstvom, da sta varnost in prihodnost pojma, ki se med seboj velikokrat izključujeta. Odrasli, čustveno zreli ljudje morajo sprejeti in se sprijazniti, da živijo življenje, v katerem je prihodnost negotova, da prinaša tveganja, ki so včasih predvidljiva, včasih pa nepredvidljiva. Z drugimi besedami, namesto da bi jih negotova prihodnost prestrašila in paralizirala, morajo razviti določeno stopnjo prenašanja te negotovosti.Ravno zaradi potrebe po varnosti si ljudje od nekdaj želijo »videti«, kaj se bo zgodilo v prihodnosti: ali se jim bo zgodilo nekaj slabega ali pa jim bo uspelo uresničiti svoje najpomembnejše želje. Na žalost še nikomur ni bilo dano zares vedeti, kaj mu prinaša prihodnost. Lahko le domnevamo, kaj se bo zgodilo, si zamišljamo pozitivne in negativne scenarije prihodnosti in ocenjujemo njihovo verjetnost. To pomeni, da je prihodnost vedno negotova in da ljudem preostane le, da to negotovost prenašajo.Optimizem in pesimizem sta dve skrajnosti v človekovem odnosu do negotovosti. Optimist upa na najboljše, pesimist pa pričakuje najslabše. Oba pristopa imata svoje slabosti. Ko gredo stvari narobe, je optimist presenečen in nepripravljen. Ko se stvari obrnejo na bolje, pesimist odklanja, da bi se počutil dobro, in s tem slabša kakovost svojega življenja. Ker je prihodnost negotova, je najbolje imeti oba pristopa. Ko si predstavljamo pozitivne prihodnje dogodke, nam to da energijo, da gremo k ciljem. Ko pa si predstavljamo negativne scenarije, nam to pomaga, bodisi da jih preprečimo bodisi se nanje pripravimo.Ker je negotovost sestavni del odraslega življenja, jo morajo ljudje prenašati, da bi lahko funkcionirali. Tisti z zmanjšano zmožnostjo prenašanja negotovosti življenja so preobremenjeni z njegovimi negativnimi vidiki. Zaradi tega pri njih prevladujejo negativna čustva, povezana s prihodnostjo, zlasti zaskrbljenost in tesnoba, torej ank­sioznost.Zaskrbljenost je zelo koristno čustvo, ki ima svoj namen. Ljudje, ki jih skrbi, da bi se lahko zgodil neki negativen scenarij, se vprašajo: ali lahko kaj naredim, da to preprečim? Če je odgovor negativen, se vprašajo: kako naj se potem pripravim na ta možni negativni razvoj? Tisti pa, ki ne prenašajo negotovosti, so ves čas zaskrbljeni, da bi se lahko nekaj, kar je zanje pomembno, razpletlo negativno. Večinoma to temelji na magičnem poskusu vplivanja na »usodo«: nenehna zaskrbljenost je pravzaprav »molitev« k višji sili, ki »sodi«, da se usmili in da zaskrbljenemu »verniku« prihrani negativne dogodke.Dolgotrajna tesnoba je občutek, ki nastane kot rezultat človekove presoje, da ni zmožen razrešiti življenjske situacije, v kateri se je znašel. Včasih je tesnoba posledica tega, da odriva nekatere svoje zmožnosti in kvalitete, včasih pa je težava v sami življenjski situaciji. Bolj ko je nekdo prepričan, da se njegova življenjska situacija približuje neki katastrofi, močnejša je njegova anksioznost.Neprenašanje negotovosti je osnova za številne čustvene motnje: razna anksiozna stanja, depresije, kompulzije, bulimije … Zato je povečanje stopnje prenašanja negotovosti pot k izhodu iz teh motenj.Kako to doseči? Na prvem mestu je sprejemanje dejstva, da so v življenju stvari, na katere lahko vplivamo, in tiste, na katere nimamo vpliva – ki so zunaj naše moči. Vplivamo na tisto, na kar lahko vplivamo. Tisto, na kar nimamo vpliva, se deli na tisto, pred čimer se lahko umaknemo, in na tisto, pred čimer se ne moremo. V prvem primeru se umaknemo, v drugem moramo sprejeti in se sprijazniti z nespremenljivim in neizbežnim. Da te tri situacije razlikujemo med seboj, potrebujemo razum, pogum in ljubezen pa, da v skladu s tem tudi ravnamo.