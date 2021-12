Prepričevanje prepričanih

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je od nedelje do četrtka potekala akcija Dnevi cepljenja, s katero so poskušali povečati precepljenost prebivalstva. Vseslovensko kampanjo pod geslom »Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo leto« je odprl minister za zdravje Janez Poklukar, ki se je na Bledu cepil s poživitvenim odmerkom. »Želimo si, da bi vsi prišli na prvi, drugi ali tret­ji odmerek,« je dejal in dodal, da ga je strah, kaj bo omikron prinesel v bolnišnicah. Sledili smo ministrovemu zgledu in izkoristili možnost nočnega cepljenja v prestolnici.