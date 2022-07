Prežih bi bil lahko Tito

V nadaljevanju preberite:

Malone hkrati sta izšli romaneskni biografiji Janeza Mencingerja in Prežihovega Voranca, obe spod tipkovnice koroškega pisatelja Rudija Mlinarja. Njegova enaindvajseta knjiga nosi naslov Advokat s srcem, dvaindvajseta Nemirni duh, dve sta napisala skupaj z ženo Ivano Vatovec. Od leta 2004 vsako leto izda roman, če ne dva. Kot tekač ne more brez teka ali alpinist brez gora, 72-letni Mlinar ne more brez štiriprstnega ustvarjanja zgodb.