Priča smo propadu zahodnega cesarstva

V članku preberite:

Igralca Aljoša Ternovšek in Anže Zevnik na Televiziji Slovenija že deseto leto vodita priljubljeni kviz Vem!, marsikaj pa se jima dogaja tudi zunaj studia. Aljoša pravi, da se je našel v Prešernovem gledališču Kranj, kjer je zaposlen že 14 let, Anže pa v prihodnjih mesecih med drugim načrtuje podkast ZZZ in nenavadni performas v okviru Evropske prestolnice kulture. Povezuje pa ju tudi ljubezen do vina, nogometa in smučanja, predvsem pa prijateljstvo, ki ga oba uvrščata visoko na lestvici vrednot.