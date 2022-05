Primož Bezjak: Ne morem biti tiho, ko se dogajajo krivice

V članku preberite:

»«Igralca Primoža Bezjaka lahko zdaj vidimo v uspešni in zelo nagrajevani predstavi Gejm v njegovem matičnem Slovenskem mladinskem gledališču. Nastopa tudi v igrano-dokumentarnem filmu Antigona – Kako si upamo!, ki je nastal po motivih drame Slavoja Žižka in je ravno prišel v kino, manjšo, a prav posebno vlogo ima tudi v seriji Trigrad. Srečala sva se potem, ko je s kolektivom Beton Ltd. pet dni zapored nastopal v ljubljanski Stari elektrarni. »Zanimajo me relacije v družbi, sistemi in spreminjanje stvari. Za to, da bi bilo bolje za vse, ne le za nekatere, bi moral vložiti napor vsak državljan, ne samo odločevalci,« pravi angažirani igralec, ki je mnogim ostal v spominu tudi po vlogi v Petelinjem zajtrku, enem najbolj gledanih slovenskih filmov.