Princ, ki obožuje žuželke

Japonska cesarska rodbina je najstarejša monarhija na svetu, ki vlada že več kot tisoč let. Cesar Naruhito in njegova žena Masako imata hčerko, princeso Aiko, a ta po veljavnih nasledstvenih pravilih ne more postati cesarica. Ravno zato je toliko več zanimanja svetovne javnosti požel nastop cesarjevega nečaka, princa Hisahita, na prvi uradni tiskovni konferenci. Osemnajstletnik je drugi v vrsti za japonski prestol in najverjetnejši bodoči cesar, uradne dolžnosti pa bo usklajeval s študijem in raziskovanjem kačjih pastirjev, ki jih obožuje.