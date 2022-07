Prva, ki je postala milijarderka s pisanjem knjig

V nadaljevanju preberite:

Zgodba o tem, kako je angleška pisateljica, ki to nedeljo praznuje 57. rojstni dan, največjo knjižno uspešnico našega časa začela pisati kot obubožana mama samohranilka, je dobro znana. Z dogodami mladih čarovnikov Harryja Potterja, Rona Weasleyja in Hermione Granger je polepšala otroštvo številnim generacijam in postala milijarderka, s serijo o detektivu Cormoranu Striku pa je uspešno prestopila v kriminalni žanr.

K pisanju se je zatekala že v rosnih letih, da bi pobegnila pred sivo realnostjo, ki sta jo zaznamovala materina multipla skleroza in hladen odnos z očetom, s katerim danes nima stikov. Nekoč je dejala, da je lik Hermione Granger v knjigah o Harryju Potterju zasnovala po sebi, ko je imela enajst let.