Študiral in doktoriral je na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Sledili sta univerza Technion v Hajfi v Izraelu in Univerza Carnegie Mellon v Pittsburghu v ZDA. Po vrnitvi v Slovenijo je na fakulteti delal kot asistent, nato pa dve leti preživel v Cernu, kar so najbrž življenjske sanje vsakega fizika, ki se ukvarja s fiziko visokih energij. In Jure Zupan, zdaj redni profesor na univerzi v Cincinnatiju, kjer živi z ženo Andrejo in dvema otrokoma, se ukvarja ravno s tem področjem, ki poskuša razvozlati, zakaj je v vesolju vse in ne raje nič.

V Slovenijo se rad vrača in pri raznih projektih sodeluje »z zelo fino skupino na Institutu Jožef Stefan«. Medtem ko se je počasi mračilo, sva se o skrivnostih vesolja, ki še vedno begajo znanstvenike, pa tudi o običajnih življenjskih problemih v ZDA in o tem, zakaj nam mladi izobraženci bežijo iz države in se ne vračajo, pogovarjala sredi čudovitega vrta v Obsotelju, kjer z družino počitnikuje pri ženinih starših.