Rada bi verjela, da tu in tam koga le lahko spremenimo

Pred kratkim je izšla njena knjiga Toxic, ki jo je dramaturginja napisala po velikem uspehu svojega žanrsko hibridnega romana Na tak dan najbolj trpi mastercard (2019). Ena najtežje pričakovanih knjig letošnjega leta je odsev njenega notranjega dogajanja, saj v njej secira vse, kar jo je sestavilo in oblikovalo v osebo, kakršna je danes. Zapiski za knjigo so nastajali v beležnici na njenem telefonu, kamor si je vestno zapisovala vse utrinke, ki so se ji porodili ob razmišljanju o tej temi. »Veliko hodim in takrat se mi porajajo ideje, sicer pa tudi v trgovini, doma, kjerkoli. Samo ne prezgodaj zjutraj, takrat je v mislih več megle kot jasnosti,« pravi.