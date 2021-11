Raje snede tekmice kot očetov sladoled

V nadaljevanju preberite:

Andreja Slokar je kot meteor v svetovnem smučarskem vrhu zablestela že s petim slalomskim mestom na svetovnem prvenstvu v Cortini. Z zmago v nedavni paralelni tekmi za točke svetovnega pokala v Lechu pa je še trdneje udarila svoj pečat med globalnimi tekmicami in potrdila, da je tako osebnostno kot tekmovalno prava osvežitev slovenskega in širšega belega cirkusa. Preberite, kako je Primorka sploh začela s smučanjem, iz kakšnega družinskega (košarkarskega) drevesa izhaja, ta je z vejami posegel tudi v ligo NBA, in kaj sladkosnedo povezuje vso družino Slokar.