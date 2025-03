Ilustratorka Maja P. Kastelic: Raje verjamem v domišljijo kot v cinizem

V nadaljevanju preberite:

V lično urejeni orehovi lupinici, okrog katere rastejo same štiriperesne deteljice, domuje pikapolonica Pika, ena od junakinj nove slikanice Povabilo, ki jo je ustvarila mednarodno uveljavljena slovenska ilustratorka Maja P. Kastelic. Pisana živalska druščina, v kateri so tudi muren Matija, gosenica Greta, miš Magdalena in drugi, se odpravlja na obisk k veverici Verici, ilustratorka pa s svežo slikanico na sejem otroških knjig v Bologno, kjer je že precej domača.

Ne le da bo slikanica Povabilo predstavljena na enem najpomembnejših sejmov literature za otroke, Mladinska knjiga, ki jo je izdala, bo svojo stojnico in celostno podobo »oblekla« prav v ilustracije te simpatične zgodbice, ki pripoveduje o pomenu druženja in prijateljstev. Majine ilustracije so do nedelje na ogled tudi na Vodnikovi domačiji v Ljubljani.