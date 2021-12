Rebeka Dremelj: Upanje umre zadnje

V nadaljevanju preberite:

Rebeka je bila za volanom, njenemu sopotniku, piarovcu Gregorju, pa se je kmalu pridružil še Sebastian. Prekaljena pop glasbenika sta se v praznični čas podala s svežo, potencialno zimzeleno božično pesmijo Ko primeš me za roko s poskočnim, veselega pričakovanja polnim napevom v retro slogu rock'n'rolla iz 50. in 60. let. Vsestranska pevka ima božič in ves kič okoli veselega decembra izjemno rada. Iz svojega otroštva se posebej spominja, kaj si je najbolj želela za darilo in kako vesela je bila, ko je to tudi dobila; še danes ve, kakšno pižamo je takrat imela oblečeno – rumenega pajaca.