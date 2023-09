Rečeš Bebe in vsak ve, za koga gre

V nadaljevanju preberite:

Druga svetovna vojna je razrušila Evropo. Francija je zaradi hitre kapitulacije in potem ne prav vnetega odpora nemški okupaciji sicer nasrkala precej manj kot kak drug del stare celine, na primer njen vzhod ali Balkan, vendar so bila tudi v njej povojna leta precej težka. Ljudje so potrebovali nekaj novega, svežega, lepega. In dobili so, kar so hoteli, novo zvezdo nove Francije, čarobno lepotico Brigitte Bardot. Po malo manj kot dveh desetletjih igranja je to kariero obesila na klin, postala zaščitnica živali in, morda samo navidez paradoksalno, sovražnica ljudi. Res pa samo določenih.