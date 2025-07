Tam, kjer narava preseže vsa pričakovanja

V nadaljevanju preberite:

Norveška, še posebej njeni fjordi, je bila že nekaj časa na seznamu potovalnih želja, a se nam je kar nekako izmikala. Ko smo s prijatelji naposled uskladili urnike in itinerar, je bilo treba v kovčke spraviti le še polovico zimske garderobe: anorak, dolge hlače, kapo in puhovko, torej vse, kar človek potrebuje za poletne počitnice v krajih, kjer se temperature v začetku junija gibljejo med šestimi in 21 stopinjami Celzija.

Lahko bi se dlje zadržali v svetovljanskem Oslu, ki se poklanja velikemu in za ta svet (pre)občutljivemu slikarju Edvardu Munchu, ki slavi dramatika Henrika Ibsena in vsako leto v mestni hiši gosti podelitev Nobelove nagrade za mir. A še bolj kot mesto so nas mikale lepote narave, ki so se nizale na poti proti skrajnemu severu, vse do meje z Rusijo.