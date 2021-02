»Reševanje epidemije ni bilo prioriteta«

V nadaljevanju preberite:



»Več kot očitno je, da je trenutna vlada epidemijo od začetka instrumentalizirala za uresničevanje zelo specifičnih, ozkih in pritlehnih političnih ambicij. Sistematično, dolgoročno usmerjeno in z analizami, dejstvi ter strokovnimi argumenti podkrepljeno reševanje epidemije sploh ni njena prioritet­na naloga. Kar se seveda pozna tako v stilu in tonu komunikacije, v samih sporočilih in pripadajočih ukrepih, ki se nonstop menjujejo, kot tudi v sami izbiri medijev, prek katerih odločitve do državljanov sploh prihajajo,« je za Nedelo povedala dr. Tanja Oblak Črnič, strokovnjakinja za digitalno komuniciranje in profesorica na ljubljanski fakulteti za družbene vede.