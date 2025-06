Lepo je v naši domovini biti (ne le) mlad

V nadaljevanju preberite:

Na začetku junija je novinarka britanskega dnevnika The Guardian Zoe Williams v Sloveniji preverjala, zakaj pri nas med vsemi članicami Evropske unije živi v revščini najmanj otrok, se pravi mlajših od 18 let. Po podatkih statističnega urada Eurostat revščina na ravni skupnosti namreč grozi skoraj četrtini, 24,4 odstotka otrok, v Sloveniji pa desetini, 10,3 odstotka. Kljub tradicionalnemu pesimizmu domačinov glede večine stvari pa podatek o najnižji revščini otrok na enem najbogatejših koncev sveta ni edini, s katerim se lahko država pohvali.

In katera so ti podatki, na katere smo lahko ponosni? Gotovo vsaj tisti o umrljivosti dojenčkov, enakomerni razdelitvi dohodkov, varnosti in splošnem družbenem razvoju.