Tudi Astrid Lindgren je v sebi nosila Piko Nogavičko

Ko je Astrid Lindgren leta 1945 izdala svoj prvenec, je bila stara 38 let. Bila je poročena mati dveh otrok z grenko izkušnjo samohranilke. Z duhovito zgodbo o rdečelasi pegasti neustrašni Piki Nogavički je na mah osvojila bralce na Švedskem in po svetu, kar ji je dalo zagon, da se je povsem posvetila pisanju. »Pišem tako, kot bi želela, da bi bile napisane knjige, če bi bila sama še otrok,« je nekoč povedala avtorica, ki je bila vedno na strani mladih in tistih bitij, ki se ne morejo postaviti zase.