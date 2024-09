V nadaljevanju preberite:

Bil je pripadnik grške manjšine v Turčiji, begunec pred novo turško republikansko oblastjo, iz bogastva je pristal v taborišču za pregnance, a se je z lastnim delom povzpel med najbogatejše ljudi na svetu. Ladijski magnat z miselnostjo pirata, brezobziren poslovni morski pes, ki je hotel nadzorovati majhno kneževino v Sredozemlju, lastnik morda celo prve superjahte in grškega otoka. Aristoteles Onasis se ni otepal sodelovanja z vojaško hunto in je za dobiček brez pomisleka financiral kitolov. Bil je ženskar, ki je omrežil največjo operno divo tistega časa, film o kateri, Maria, v podobi Angeline Jolie in produkciji Netflixa, je doživel premiero na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah. Potem se je poročil z verjetno najslavnejšo vdovo na svetu.

Za seboj je pustil bajno bogastvo, za katerega še danes, ko je v lasti njegove edine potomke, vnukinje brez potomcev, ni jasno, kolikšno je. To ni fikcija, ampak življenje Aristotelesa Onasisa, grškega magnata z zelo malo primerami v zgodovini 20. stoletja.