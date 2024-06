S kolesom in knjigami naokrog

Tadej Golob: Pikčasta Slovenija (založba Goga)

Pikčasta Slovenija

S kolesom po domovini in zamejstvu

Novinar, alpinist, pisatelj in po novem tudi navdušeni kolesar je svojo novo strast opisal v štirijezičnem praktičnem in priročnem kolesarskem vodniku. Pikčasta Slovenija predstavlja šestinšestdeset krogov po Sloveniji in zamejstvu, v katerih vas čaka najmanj tisoč višinskih metrov vzpona in spusta, od Šavrinskega gričevja, Brkinov in Vipavske doline in od tam na Kras do vzpetin nad Sočo in nekajkrat v Beneško Slovenijo, kraljevskega kroga okoli Triglava, klancev predalpske Slovenije nad Idrijo, Žirmi, Kranjem, Osilnice in Strme rebri nad njo, Bele krajine in kroga okoli Trdinovega vrha, preko Kozjanskega do Celja in Koroške, okoli Uršlje gore, iz Velikovca čez Svinško planino, do Pohorja in čez Kozjak, pa do Slovenskih goric in na koncu še do Prekmurja.

Alex Michaelides: Furija

Furija

(prevedla Ida Sternad, založba Učila)

Kdo je morilec?

Pisatelj in scenarist Alex Michaelides se je rodil na Cipru in tam preživel otroška leta, sedaj pa živi v Londonu. Njegov prvenec Tiha pacientka je bil več kot leto na lestvici najbolje prodajanih knjig časopisa New York Times. Roman Furija prinaša zgodbo Lane Farrar, samotarske nekdanje filmske zvezde in ene najslavnejših žensk na svetu. Najtesnejše prijatelje vsako leto povabi k sebi na idilični grški otok, kamor pobegnejo pred angleškim vremenom in tam preživijo veliko noč. A stara prijateljstva skrivajo stare zamere, sovraštvo in željo po maščevanju. Noč se konča krvavo, kajti nekdo je umorjen. Policija se zaradi močnega vetra do jutra ne more prebiti do otoka, sedem ljudi pa se pozorno opazuje in skuša ugotoviti, kdo izmed njih je morilec.

Susan Hill: Meglica na ogledalu

Meglica na ogledalu

(prevedla Matejka Križan, založba Lynx)

Nekatere skrivnosti je bolje pustiti v preteklosti

Po več desetletjih pustolovskega raziskovanja tujih in odročnih krajev se James Monmouth sklene vrniti domov, v Anglijo, ki je ni nikoli poznal, da bi si tam ustvaril dom in družino. Žene ga neustavljiva želja, da bi izvedel več o Conradu Vanu, pionirju, ki ga je navdihoval vse od mladostnih let. Nekega mračnega in deževnega večera prispe v London ter se kljub svarilom poda na pot, ki mu bo razkrila, zakaj je nekatere skrivnosti bolje pozabiti in pustiti v preteklosti. Angleška pisateljica Susan Hill je zaslovela z zgodbami o duhovih. Njeno najvidnejše delo je Ženska v črnem, po njeni knjižni predlogi pa je bil posnet film z Danielom Radcliffom v glavni vlogi.

Gorazd Gorišek: Diši, po morju diši

Diši, po morju diši

(založba Mladinska knjiga)

Pobegi na lepše z razgledom na morje

Pomlad je kot nalašč za obiske hribov s pogledom na morje. S tem priročnim in sodobnim vodnikom boste v vsakem trenutku obdani z idejami za družinske pobege na sončne konce Slovenije in njene okolice. Avtor Gorazd Gorišek v vodniku temeljito popiše 60 pohodniških destinacij. Vabi na prostrane travnate vrhove slovenskega Krasa, Istre in Čičarije, na vrhove nad lepotico Sočo s čudovitimi razgledi do morja. Malce dlje so še poti na Tržaški Kras, v Čičarijo, na Učko in v Gorski kotar. Sodobno zasnovan priročnik vsebuje avtorske fotografije, zemljevide, ključne podatke, preglednico izletov, predloge za zanimivosti v bližini in GPS-podatke o izhodiščih.

Skriti kotički Evrope (prevedla Klementina Logar, založba Mladinska knjiga)

Skriti kotički Evrope

Stran od trum turistov

Tisti, ki potrebujejo nekoliko bolj ambiciozne ideje za potovanja, se bodo razveselili vodnika Skriti kotički Evrope. Pariz, Toskana, London in podobni turistični cilji so pri popotnikih z vsega sveta tako zelo priljubljeni, da zaradi množice turistov spregledamo njihove lepote. Evropa pa je raznovrstna in ponuja še številne druge možnosti, romantična mesta, kot je portugalska Évora, samotne otoke estonskega otočja, neznano divjino Vlaške v Romuniji ali smaragdno razkošje Posočja. Vodnik ponuja odkrivanje prave Evrope, ki se skriva v majhnih vaseh, skritih plažah in prikupnih mestih daleč stran od množic turistov. V knjigi je kar 53 skritih kotičkov in veliko idej za počitnice v vseh letnih časih, z obilico koristnih informacij.

Freida McFadden: Sodelavka

Sodelavka

(prevedla Brigita Vogrinec, založba Učila)

Skrivnost čudaške sodelavke

Avtorica uspešnic Hišna pomočnica in Skrivnost hišne pomočnice tokrat piše o dveh ženskah, ki si delita pisarno. Vsi v podjetju za prehranska dopolnila Vixed, v katerem je Dawn Schiff zaposlena kot računovodkinja, so prepričani, da je čudna. Nikoli ne reče, kar bi morala, nima prijateljev in vedno je na svojem delovnem mestu točno ob 8.45. Ko Dawn nekega jutra ne pride v pisarno, je njena sodelavka Natalie Farrell, lepa, priljubljena in pet let zapored najboljša prodajna predstavnica, zelo presenečena. Nato prejme vznemirjajoč anonimni telefonski klic, ki spremeni vse. Izkaže se, da Dawn ni bila le nerodna obstranka, ampak tarča osebe, ki ji je bila blizu.

Matic Slapšak: Mračni labirinti (založba Buča)

Mračni labirinti

Labirinti človeške duše

Mračni labirinti Matica Slapšaka so zbirka petnajstih različno dolgih zgodb, skozi katere se sprehajamo po labirintih umetnosti, ustvarjanja, filozofije, stanj duha, medosebnih odnosov, vere, ljubezni, življenja in smrti. Včasih nas zapelje svetloba, drugič nas preplavi tema, pogosto pa izgubljeno tavamo in iščemo izhod ter se znajdemo v labirintu lastnih misli. Zgodbe in blodnje po mračnih labirintih avtorjeve duše predstavljajo presek petindvajsetih let pisanja in ustvarjanja v različnih obdobjih in počutjih. In če je treba pri dobri glasbi glasnost včasih naviti na 11, boste morali za sprehod skozi Mračne labirinte na stežaj odpreti misli in duha. Mračni labirinti so Slapšakova prva zbirka zgodb, namenjena odraslim in razmišljujočim bralcem.

Moa Herngren: Razveza

Razveza

(prevedel Luka Gortan, založba Hiša knjig)

Srečni zakon kot farsa

Bea in Niklas že več kot trideset let živita udobno življenje v razkošni stockholmski četrti. Nekega večera Niklas po nepomembnem prepirčku izgine. Bea pričakuje, da se bo, takoj ko se bo pomiril, vrnil ves ponižen in pohleven, toda ure minevajo in o Niklasu ni ne duha ne sluha. V naslednjih dneh Niklas Beo popolnoma ignorira, kar njeno jezo še podžge. Njegovo vedenje se ji zdi nesprejemljivo in nerazložljivo po tako dolgem in srečnem zakonu z dvema najstniškima hčerkama, ki še vedno živita doma. Otroka odpelje k Niklasovi družini v njihovo poletno hišo na otoku. Izkaže se, da je njen mož že pred časom spoznal drugo, in zdaj hladno vztraja pri tem, da se razideta.

Janja Kokol: Hongkong Love Express (založba Lynx)

Hongkong Love Express

Ljubezen in krofi v Hongkongu

Radovedna in večno zasanjana študentka Tatka prispe v Hongkong na študentsko izmenjavo. Njen glavni cilj je najti navdih za svoj filmski scenarij, ki ga bo mastno prodala kakšnemu hollywoodskemu studiu in zanj prejela oskarja. Vendar se hitro znajde v vrtincu potovalnih dogodivščin, vročih intimnih trenutkov in nepričakovanih življenjskih naukov. Usoda ji je med drugim namenila nenajavljeno delo varuške, kung fu trening z akcijsko zvezdo, silvestrovanje z najlepšim policistom, kar jih premore vzhodna polobla, ter tisoč in en kitajski krof, kar ji prinese obilo vrtoglavic in tri obroče okoli pasu. Čas hitro teče in vse bolj jo skrbi, ali bo imela dovolj časa in energije, da dokonča svoj projekt.

Branko Vrhovec, Eva Zupan: Gobe v vseh letnih časih (založba Mladinska knjiga)

V gobarskem raju

Izjemna knjiga Gobe v vseh letnih časih prihaja izpod peresa in iz košare priznanega slovenskega gobarja in avtorja Branka Vrhovca in soavtorice Eve Zupan. Prinaša številne praktične nasvete za izkušene in neizkušene gobarje. Slovenija je namreč pravi mali gobarski raj, saj je zaradi svoje razgibanosti z gobami bogata država. Zdi se, da je gobarska strast Slovencev iz leta v leto večja, saj ljudje ne spoznavajo samo kulinarične vrednosti gob, temveč tudi njihove zdravilne lastnosti. Knjiga prinaša natančen opis 222 gob s fotografijami in 44 slastnih gobjih receptov. V knjigi se med drugim tudi sprehodimo skozi zgodovino nabiranja gob, gobarske modrosti in pravila gobarjenja.