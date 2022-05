S Saro od sanj do cilja

V nadaljevanju preberite:

Sare Isaković ni treba posebej predstavljati. Nasmejana, simpatična in zelo zgovorna Gorenjka si je v Pekingu priborila olimpijsko srebro v disciplini 200 metrov prosto, ki ga je, pravi, vizualizirala že od svojega 12. leta. Družili sva se v dveh delih. Najprej sva po telefonu obujali spomine na največji uspeh slovenskega plavanja vseh časov, potem pa sem bila med povabljenci na dogodek, na katerem je Sara, ki ima tudi diplomo iz psihologije na prestižni univerzi Berkeley in je magistrica performance psihologije, s konkretnimi napotki pojasnila, kako se od sanj premaknemo k ciljem, in predstavila namizno igro, s katero najprej napišemo, potem pa ustvarimo svojo (lepšo) prihodnost.