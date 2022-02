Samantha Maya: Fanta nimam. Čakam Kupida

V nadaljevanju preberite:

Samantha Maya Šolaja, ki nastopa kot Samantha Maya, je del svežega toka mladih pop glasbenic. Ambiciozna dvaindvajsetletnica je medijsko prepoznavna postala predvsem v minulem letu s pesmimi, kot so Glas, Kar si želiš in Sanjava, pred kratkim pa sta s kolegico Stello združili moči v živahni potencialni pop rock uspešnici Le spomin. S študentko dvopredmetne smeri filozofija ter pedagogika in andragogika na ljubljanski filozofski fakulteti sva se pogovarjali v dopoldanskih urah, tik zatem, ko je končala vadbo joge.