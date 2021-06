Samostresiranje

Za izrazom stres se skrivajo naši neprijetni občutki, ki se pojavijo, ko presodimo, da je ogroženo nekaj za nas pomembnega. Čim bolj nam je to pomembno, tem močnejši je neprijeten občutek. Neprijetni občutki so znak, da se nismo prilagodili, in nas silijo v enega od načinov prilagajanja. Če je ta način uspešen, neprijetni občutek izgine.