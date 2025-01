Sašo Avsenik: Imeli so me za razvajenega Slavkovega vnuka, polnega denarja

V nadaljevanju preberite:

Verjetno je sprva kdo mislil, da so mu zaradi slavnega priimka vsa vrata na široko odprta, petnajst let pozneje pa je Sašo Avsenik prepričan, da pošteno nadaljuje izročilo narodnozabavne glasbe starega ata Slavka. S svojim ansamblom je decembra napolnil tako ljubljanski Tivoli kot mariborski Tabor, a mesec zanj ni bil vesel, diagnosticirali so mu nevrološko bolezen, zaradi katere je odložil harmoniko. Triintridesetletni oče dveh hčerkic dopušča turbo različice narodnega zabavljaštva, a na njegovih nastopih cenenega domoljubja in vulgarnosti ne boste doživeli. V Begunjah sva se pogovarjala o starem atu Slavku, rodbini, prežeti z glasbo, izzivih odrske izpostavljenosti in Beatlih.