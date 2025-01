Še naprej se pretvarjam, da lahko vse spremenim

V nadaljevanju preberite:

Irak, Madagaskar, Rusija, Albanija, Palestina, Tibet, Papua Nova Gvineja, Ekvador ... Arne Hodalič v fotografski avtobiografiji Moje svetlobe bralca popelje po vsem svetu in ga seznani z zakulisnimi zgodbami, brez katerih ne bi bilo njegovih odmevnih reportaž. S fotoreporterjem, predavateljem in urednikom fotografije pri National Geographicu Slovenija sva se pogovarjala o nastajanju knjige, ki jo je objavil lani, zgodbah, ki jih je moral izpustiti, in podobah, ki so ga najbolj zaznamovale.

»Videl sem veliko neizprosnih in tragičnih krajev, od Konga in Iraka do Indije in Afganistana, ampak Sarajevo je pripadalo državi, v kateri sem odraščal. Ljudje so na žalost vodljivi in so se nasilno odzvali na sovraštvo, ki so ga spodbudili voditelji. A tega dolgo časa nisem mogel razumeti. Še danes težko razumem,« je med drugim povedal.