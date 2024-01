Sem res bolesten zbiralec in ljubitelj umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Sredi najstniških let si je David Rjazancev z Bleda kupil sliko Jožeta Tisnikarja in se za vedno zastrupil z likovno umetnostjo. V Slovenijo je z leti pripeljal razstave del Chagalla, Picassa, Dalíja, zdaj pa so na Čopovi ulici v Ljubljani na ogled dela Banksyja, enega najbolj enigmatičnih umetnikov na svetu.