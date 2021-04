Kot je znano, je Peter Pan deček, ki nikoli ne odraste. Živel je v deželi Nije, kjer je bilo to mogoče in kjer je vodil skupino »izgubljenih dečkov«. Zaradi teh njegovih lastnosti je nastal »sindrom Petra Pana«, s katerim se označuje moške, ki nikoli zares ne odrastejo, ki ostanejo večni fantki. Čeprav so ta sindrom v strokovno literaturo uvedli leta 1983, se zdi, da je danes vse več moških, ki si s svojim obnašanjem zaslužijo uvrstitev vanj. Zakaj toliko moških ne želi odrasti?