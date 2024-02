Sivi odtenki črno-bele Amerike

V nadaljevanju preberite:

Danes se protesti za enakopravnost temnopoltih Američanov ponekod že sprevračajo v svoje nasprotje. Številne voditelje protestov »Življenja temnopoltih so pomembna«, ki so izbruhnili v prvem letu pandemije, obtožujejo korupcije, a trpljenje temnopolte manjšine ni zato nič manjše. Skrb vzbujajoče dejstvo, da temnopolti moški, ki predstavljajo sedem odstotkov ameriškega prebivalstva, zagrešijo več kot polovico vseh umorov, morda korenini v uničevanju temnopolte družine od šestdesetih let minulega stoletja, tudi ali morda celo predvsem zaradi napačnega razumevanja socialne pomoči.