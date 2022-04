Morilci in druge ameriške zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Strel v hotelu na vzhodu Memphisa v ameriški zvezni državi Tennessee je minulo sredo odjeknil ostro in topo hkrati in takoj je bilo jasno, da ne gre za pok izpuha na bližnji avtocesti Interstate 40. Na tleh hotelskega lobija je temnopolti mladenič s temno liso na kavbojkah, ki je bila lahko le kri, obupano iztegoval roke k ljudem, ki so prihiteli na pomoč, zaslišal se je ušesa parajoč krik čistega strahu pred smrtjo. Tudi to je Amerika.