Skoki so Emin šiht

V nadaljevanju preberite: Na smučeh je Ema Klinec začela skakati v prvem razredu. Z barbikami se ni igrala, raje se je okrog podila s fanti. Od tod takšna trma in tekmovalnost. Marsikdo bi ob njenih poškodbah odnehal, njo so še podžgale. Zmage v svetovnem pokalu še nima, v Oberstdorfu pa je z naslovom svetovne prvakinje na srednji skakalnici dosegla prvi vrh. V njeni družini so na najmlajšo izmed petih otrok ponosni, a ostajajo na trdnih tleh. »Vsak ima svoj šiht, Ema pač skače na smučeh!« pravi brat Gašper, ki je napovedal sestrino zmago. V družini se ne vrti vse okoli Eme, v ospredje zlahka skoči pet vnučkov