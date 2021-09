Slovo hčere socializma, ki je postala krizna menedžerka kapitalizma

V nadaljevanju preberite:

Izid volitev v bundestag, spodnji dom nemškega parlamenta, bo vsaj v grobih obrisih znan prihodnjo nedeljo. Že nekaj časa raziskave javnega mnenja najbolje kažejo manjšinskim koalicijskim partnerjem socialdemokratom. Še pred nekaj meseci so jih vsi pokopavali. Potem so se s kanclerskim kandidatom, podkanclerjem in finančnim ministrom Olafom Scholzem, sredi avgusta poravnali z večinskimi koalicijskimi partnerji krščanskimi demokrati, konec prejšnjega meseca pa so jih prehiteli. A kdorkoli že bo zmagal, pred Nemčijo je novo obdobje. Krščanskodemokratska kanclerka Angela Merkel se namreč s čela vlade seli v zgodovino, saj končuje svoj zadnji mandat.