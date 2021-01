Slovo odpičenega brkača, ki prisega na pohanje

V nadaljevanju preberite: »Jezuskristus!« je bilo slišati javk ob novici, da pri 33 letih smučarski kros zapušča Mariborčan Filip Flisar. Svetovni prvak, sedemkratni posamični in tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala končuje kariero, ko je še zdrav. Znameniti brkač (in bradač), razumni zajebant, oboževalec svetovnih kuhinj, oče male Sofie, partner županove M. in študent biosistemskega inženirstva z odpičenimi projekti ostaja na snegu, veliko načrtov pa ima tudi na kopninah.